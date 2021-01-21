SON DAKİKA: Reform taslağı Başkan Erdoğan’a sunuldu: Tarih belli oldu!

HAYVAN HAKLARI DA ÖNCELİKLİ SIRADA

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Meclis'in gelecek hafta uluslararası sözleşmeler, asker gönderme tezkereleri, teknoloji kalkınma bölgelerine ilişkin yasayı görüşeceğini vurguladı, "Hayvan hakları ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi. Akbaşoğlu seçimlerle ilgili de şunları söyledi: "Erken seçim filan yok. Her şey zamanında yapılacak. 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' olarak ifade edilen sistem içi boş bir bidona benziyor. Bu sistemde cumhurbaşkanını kim seçecek? Başbakan partili olacak mı? Başbakan, bir partinin genel başkanı olabilecek mi?"

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