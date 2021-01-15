Meclis üyesinin yeğeninin hem belediyede görev alması hem de jigolo çetesinin üyesi olması CHP'deki kirli ilişkiler yumağını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

NİKAHLARINI İMAMOĞLU KIYDI!



Skandal olay ile ilgili ortaya çıkan bir başka detay ise pes dedirtti.