SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 9 ilin kongresinde önemli açıklamalar

Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın tarih kendi hükmünü veriyor. Bize demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler, sıkışınca demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan geri kalmıyorlar. Bizi insan hakları konusunda eleştirenler en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyorlar. Terör örgütlerini başka yerde desteklerler, kendi topraklarında en ufak bir eyleme izin vermezler.

Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir. Güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız.

KILIÇDAROĞLU'NA TACİZ TEPKİSİ

Önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle savaşıyor.

Başkan Erdoğan, CHP'deki taciz skandallarına sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

CHP'nin başındaki zat taciz skandallarına tam 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor?