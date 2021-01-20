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    • 21.01.2021 03:20
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    Son dakika: 'de art arda deprem! 4.5 şiddetinde sallandı!

    Gelen son dakika haberine göre, art arda depremler ile sallandı. 'da 3,9,3 ve 4,5 şiddetinde depremler meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada depreme dair detaylar paylaşıldı.

    İzmir'de korkutan deprem!

    'in ilçesinde gece saatlerinde art arda üç deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, ilk deprem saat 02.28'de 3,9 büyüklüğünde ve 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    3 büyüklüğündeki ikinci deprem saat 02.31'de meydana geldi.

    02.37'de de 4,5 büyüklüğünde olan depremin derinliği ise 6,91 kilometre.

    Deprem, ve çevre illerden de hissedildi.

    AFAD, depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de art arda deprem! Seferihisar 4.5 şiddetinde sallandı!