Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmazken partide ağırlığı olan isimler de birer birer ayrılıp kendi partilerini kuruyor. Öztürk Yılmaz CHP'den ayrılıp Yenilik Partisi'ni kurarken bir dönem CHP'de genel başkanlığa bile aday olan Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu. Türkiye'yi gezen ve parti hazırlıklarına devam eden Muharrem İnce'nin kuracağı partinin detayları belli oluyor.

İSMİ: MEMLEKET PARTİSİ

Muharrem İnce, partisinin adını başlattığı Memleket Hareketi'nden yola çıkarak Memleket Partisi olarak belirledi. İnce'nin "Bu hareket gücünü de finansmanını da yönünü de milletten alacaktır." diyerek geçen yıl temmuz ayında duyurduğu Memleket Hareketi, o tarihten itibaren yoğun bir ziyaret trafiği yürüttü. İnce, kiralanan ve finansmanı kendisini destekleyenler tarafından sağlanan bir otobüsle bugüne kadar 48 il ve çok sayıda ilçe ile köye gitti.