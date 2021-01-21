Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmazken partide ağırlığı olan isimler de birer birer ayrılıp kendi partilerini kuruyor. Öztürk Yılmaz CHP'den ayrılıp Yenilik Partisi'ni kurarken bir dönem CHP'de genel başkanlığa bile aday olan Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu. Türkiye'yi gezen ve parti hazırlıklarına devam eden Muharrem İnce'nin kuracağı partinin detayları belli oluyor.
İSMİ: MEMLEKET PARTİSİ
Muharrem İnce, partisinin adını başlattığı Memleket Hareketi'nden yola çıkarak Memleket Partisi olarak belirledi. İnce'nin "Bu hareket gücünü de finansmanını da yönünü de milletten alacaktır." diyerek geçen yıl temmuz ayında duyurduğu Memleket Hareketi, o tarihten itibaren yoğun bir ziyaret trafiği yürüttü. İnce, kiralanan ve finansmanı kendisini destekleyenler tarafından sağlanan bir otobüsle bugüne kadar 48 il ve çok sayıda ilçe ile köye gitti.
İnce'nin ziyaretlerini önümüzdeki günlerde de sürdüreceği ve tüm illere gideceği belirtildi. Öte yandan İnce'nin kuracağı partinin genel merkez binasını Çankaya ilçesinde tuttuğu öğrenildi. Dört katlı olduğu belirtilen binanın önümüzdeki günlerde kullanıma hazır hale getirileceği kaydedildi.
LOGODA HİLAL VE DENİZ DALGALARI VAR
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin logosu da belli oldu. Sabah'ın haberine göre; kurmaylarının İnce'ye gösterdiği logoda sarı renkli uçları aşağıya doğru bakan bir hilal ve onun altında 3 parçadan oluşan mavi deniz dalgaları yer alıyor.