Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.01.2021 14:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2021 14:19
    ABONE OL

    'nin partisinin logosu belli oldu! Sağ kesime göz kırpmaya çalışacak

    'den istifa etmese de yeni parti hazırlıklarına son hız devam eden ve ayrılığına kesin gözüyle bakılan 'nin 'nde kullanacağı logo da belli oldu. Kurmaylarının İnce'ye gösterdiği ve İnce'nin beğendiği logoda sarı renkli bir hilal ile mavi renkli deniz dalgaları yer alyor. Uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan Muharrem İnce'nin logodaki hilal ile sağ kesimin oylarına talip olduğu açıkça belli oluyor.

    takvim.com.tr

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmazken partide ağırlığı olan isimler de birer birer ayrılıp kendi partilerini kuruyor. Öztürk Yılmaz CHP'den ayrılıp Yenilik Partisi'ni kurarken bir dönem CHP'de genel başkanlığa bile aday olan Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu. Türkiye'yi gezen ve parti hazırlıklarına devam eden Muharrem İnce'nin kuracağı partinin detayları belli oluyor.

    İSMİ: MEMLEKET PARTİSİ
    Muharrem İnce, partisinin adını başlattığı Memleket Hareketi'nden yola çıkarak Memleket Partisi olarak belirledi. İnce'nin "Bu hareket gücünü de finansmanını da yönünü de milletten alacaktır." diyerek geçen yıl temmuz ayında duyurduğu Memleket Hareketi, o tarihten itibaren yoğun bir ziyaret trafiği yürüttü. İnce, kiralanan ve finansmanı kendisini destekleyenler tarafından sağlanan bir otobüsle bugüne kadar 48 il ve çok sayıda ilçe ile köye gitti.

    İnce'nin ziyaretlerini önümüzdeki günlerde de sürdüreceği ve tüm illere gideceği belirtildi. Öte yandan İnce'nin kuracağı partinin genel merkez binasını Çankaya ilçesinde tuttuğu öğrenildi. Dört katlı olduğu belirtilen binanın önümüzdeki günlerde kullanıma hazır hale getirileceği kaydedildi.

    LOGODA HİLAL VE DENİZ DALGALARI VAR
    Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin logosu da belli oldu. Sabah'ın haberine göre; kurmaylarının İnce'ye gösterdiği logoda sarı renkli uçları aşağıya doğru bakan bir hilal ve onun altında 3 parçadan oluşan mavi deniz dalgaları yer alıyor.

        Her fırsatta sol siyaset yaptığını vurgulayan ve yıllardır CHP'ye üye olan Muharrem İnce'nin kuracağı partinin logosunda sağ kesimin simgesi olarak bilinen hilali beğenmesi de sağ kesim oylarına talip olduğu yönünde yorumlara neden oldu. İnce söz konusu logoyu beğenirken herhangi bir değişiklik olmazsa Memleket Partisi'nin logosu kesinleşecek.

        1 MART'TA DUYURMASI BEKLENİYOR
        Öte yandan CHP'den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel ile İYİ Parti'den isimlerin de Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne katılması bekleniyor. İnce partisini 1 Mart'ta kamuyouna tanıtmayı planlıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu! Sağ kesime göz kırpmaya çalışacak