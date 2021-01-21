Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtlarını merak ederek gündemde sıkça sorguluyor. ATA AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı arama motorları üzerinden araştırılanlar arasında yer alıyor. Soru ve cevapların yayınlanmasının ardından heyecan daha da arttı, peki ATA AÖF final sınavı sonuçları için tarih verildi mi?
ATA AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Pazartesi (18 Ocak 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi final sınavları 04 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleşti.
Üniversiteden sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 11 Aralık'ta son bulan vize sınavları 22 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.
Bu bilgiler göz önüne alındığında ATA AÖF final sınavı sonuçlarının 26 Ocak 2021'de açıklanması ön görülüyor.