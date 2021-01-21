20 Eylül'deki kongrede adı kara listeye alınan İsmail Koncuk, Lütfü Türkkan'ın "Çok fedakarlık yapana kıymet verilir diye bir şey yok. Öyle olsaydı yıllarca tarlanızı süren öküze kalkıp bıçak sürmezdiniz. İyi geceler..." tweetini alıntılayarak manidar bir göndermede bulundu.

İsmail Koncuk Twitter'dan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın paylaşımını alıntılayarak "Lütfü beyi severim, dostluğumuz bakidir. Bu twitini çok manidar bulduğum için paylaşıyorum. Malum, 20 Eylül Kongresinde kara listeye alınan ve sırtından bıçaklananların içinde ben de vardım, kurucular ve vekiller de vardı! Soru şu ki, öküz kim, bıçağı süren kasap kim?" ifadelerini kullandı.