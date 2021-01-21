"Kendilerine yeni bir siyasi rota belirlemelerini hak olarak görürüm. Ama kendi tabanlarına kendi siyasi geçmişlerine onları oraya taşıyan insanlara bir haksızlık olarak değerlendirmek her zaman tartışılabilir. Herkes kendi yolunu kendi çizer. Kendi göbeğini kendi keser. Ama CHP'nin bu zor günlerde milletle vatandaşla dayanışma içindeyken, CHP ve vatandaş arasında çok güçlü bağ kurulmuşken bu tip ayrışmaların kimseye faydası yok."