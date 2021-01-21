CHP'den dışlandığı için "Bin Günde Memleket Hareketi"'nii başlatan Muharrem İnce'nin yeni partisini bahar ayında ilan edeceğini açıklamasının ardından partinin adı da belli oldu.
Memleket Hareketi olarak 70'e yakın kurucu üyeyle yoluna devam eden İnce'nin partileşmeye ilişkin kararını 5-10 gün içinde netleştirmesi, ilkbahar aylarında ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunması bekleniyor.
Partinin adının "Memleket Partisi" olacağı belirtiliyor.
Önümüzdeki günlerde tüzük ve parti programı için kurucular kurulu üyeleriyle bir araya gelmesi beklenen İnce'nin, şubat ayı sonunda veya mart ayı başında ise CHP'den istifa edeceği belirtiliyor. İnce ile ilgili CHP'den bir ihraç kararının ise çıkması beklenmiyor.
"Kendilerine yeni bir siyasi rota belirlemelerini hak olarak görürüm. Ama kendi tabanlarına kendi siyasi geçmişlerine onları oraya taşıyan insanlara bir haksızlık olarak değerlendirmek her zaman tartışılabilir. Herkes kendi yolunu kendi çizer. Kendi göbeğini kendi keser. Ama CHP'nin bu zor günlerde milletle vatandaşla dayanışma içindeyken, CHP ve vatandaş arasında çok güçlü bağ kurulmuşken bu tip ayrışmaların kimseye faydası yok."
"İSTEYEN PARTİ KURABİLİR"
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, 'Muharrem İnce'nin partiyi bırakarak, 1 Mart itibariyle yeni bir parti kuracağı söylemleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusunu ise "Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Parti kurmak serbesttir. İsteyen parti kurabilir" diye cevapladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MEHMET ALİ ÇELEBİ CEVABI
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un mektup yazarak, parti yönetimini eleştirmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister, gelir otururuz konuşuruz. Sorunları varsa dinler, çözeriz. Onları kabul etmeyiz, doğru değil" diye konuştu.
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OĞUZ KAAN SALICI: PARTİ KURMASINI İSTEMEYİZ
CHP'nin eski Milletvekili ve 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti hazırlığı CHP'de panik yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" dedi.