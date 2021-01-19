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    Eski li ve 'nin partisine mi geçecek? 'e konuştular...

    Son dakiki...'den ayrılıp parti kurma hazırlığında olan 'nin partisine ve CHP'li bazı vekillerin geçeceği konuşulurken eski İYİ Parti'li iki vekilden flaş açıklamalar geldi. ve 'İnce' iddialarını A Haber'e yanıtladı.

    İnce İP'i koparacak!

    CHP'den ayrılıp parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin partisine İYİ Parti ve CHP'li bazı vekillerin geçeceği konuşulurken eski İYİ Parti'li iki vekilden flaş açıklamalar geldi.

    A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programının şefi Emine Kavasoğlu Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edilen İYİ Partili isimler İsmail Koncuk ve İsmail Ok ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

    OK 'ASLA' DEDİ
    Her iki isimle de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Kavasoğlu, İsmail Ok'un telefonda kendisine asla Muharrem İnce'nin partisine katılmayacağını söylediğini ifade etti. Kavasoğlu, Ok'un Muharrem İnce'ye başarılar dilediğini de belirtti.

    KONCUK: ZAMAN NE GETİRİR BİLEMEYİZ
    Eski İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile yaptığı görüşmeye de değinen Kavasoğlu, Koncuk'un olaya biraz temkinli yaklaştığını ve kendisine "Zaman ne getirir, yolumuza nasıl devam ederiz bunu kestirmek zor" dediğini açıkladı.

    1 MART KRİTİK TARİH
    Kavasoğlu, İnce'nin 1 Mart tarihinde CHP'den ayrılarak yeni partisini kurmasının beklendiğini açıkladı. Ayrıca Muharrem İnce'nin hedefinin 20 milletvekili elde ederek TBMM'de bir grup oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

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    Haberler Güncel Eski İYİ Partili İsmail Ok ve İsmail Koncuk Muharrem İnce'nin partisine mi geçecek? A Haber'e konuştular...