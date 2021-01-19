KONCUK: ZAMAN NE GETİRİR BİLEMEYİZ

Eski İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile yaptığı görüşmeye de değinen Kavasoğlu, Koncuk'un olaya biraz temkinli yaklaştığını ve kendisine "Zaman ne getirir, yolumuza nasıl devam ederiz bunu kestirmek zor" dediğini açıkladı.