15 Şubat kafeler açılıyor mu? 15 Şubat'ta yasaklar kalkıyor mu? Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

15 Şubat'ta kafeler açılıyor mu? Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 15 Şubat yasaklar kalkıyor mu sorusunun cevabı yanıt aranıyor. Sosyal hayatın ne zaman normale döneceği vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Yasakların kalkması için Şubat ayının ortası ve okulların açılması işaret ediliyor.
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı.
Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında yanıtladı.,
İşte o açıklamalardan öne çıkanlar!
Aşı kapsayıcılığı dünyaya örnek olan bir biçimde ülkemizde hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir hafta gibi kısa bir sürede 1 milyon dozun üzerine çıkmış durumdayız.