15 Şubat kafeler açılıyor mu? 15 Şubat'ta yasaklar kalkıyor mu? Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

10 milyon doz aşı ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanlığımız Sayın Bakanımız bu konuda tedarik ve lojistik konusunda çabalarını maksimum düzeyde devam ettiriyorlar. Önümüzdeki hafta içerisinde ikinci parti aşıların da geleceği hususunda açıklamaları olmuştu. Tarih vermek yanıltıcı olabilir ama tedarikte bir zorluk yaşamayacağımızı bu kadar yoğun çabayla düşünmüyorum.

İşletmeler zaman açılacak?

Biliyoruz ekonomik olarak çok zor durumdalar teşvikler, desteklerle ayakta kalıyorlar ama şu anda yaşamsal bir mücadele sürdürüyoruz tüm dünyada ve Türkiye'de o nedenle baka sayılarımızdaki azalmayı biraz daha sağlayana kadar bu sektörün açılmasıyla ilgili hususun kendi kişisel görüşüm olarak ertelenmesi daha öne çıkıyor gibi. Yaz dönemine kadar bahar dönemine kadar dişimizi sıkacağız.

Okullar 15 şubat'ta açılacak mı?

Şubat 15'e daha 3 hafta zamanımız var. Görüşmelerimiz Milli Eğitim Bakanlığıyla üst düzeyde devam ediyor. Amacımız çocuklarımızı bir an önce öğretmenlerine okullarına kavuşturmak. Zannediyorum bu şekilde gidilirse 15 Şubat'ta kademeli eğitime tekrar ilk okuldan başlayarak geçilebilir.