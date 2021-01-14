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    • 15.01.2021 05:15
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    SON DAKİKA DEPREM: 6.2 ile sallandı! Deprem sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika deprem haberi... 'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, ve kentlerinde de hissedildiği belirtildi.

    AA
    O ülke 6.2 ile sallandı!

    Son dakika deprem haberi... Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.

    Deprem sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Öte yandan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi.

    Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını aktardı.

    Depremde, yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumlarının hasar gördüğünü bilgisini paylaşan Jati, şu ana kadar 2 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve gerekli yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.

    Jati, ayrıca depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Majene-Mamuju kara yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

    Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA DEPREM: Endonezya 6.2 ile sallandı! Deprem sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti