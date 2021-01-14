Twitter'dan açıklama yapan Eken, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başdanışmanlığı gorevimden istifa ettim. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerini kullandı.
4 AY ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANMIŞTI
Eken 9 Ekim 2020'de, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Ana Muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun teveccühleriyle Genel Başkan Baş Danışmanı olarak gorevlendirildim. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim. @kilicdarogluk @herkesicinCHP" ifadesini kullanmıştı.
BABACAN'A YAKIN
4 ay önce göreve başlayan ve DEVA Partisi Kurucu Genel Başkanı Ali Babacan'a yakınlığıyla bilinen Eken'in bu kararı niye aldığıysa henüz bilinmiyor.
EKEN'İN İNGİLİZ İSTİHBARAT YUVASIYLA DA DİRSEK TEMASI VAR
Eken 4 ay önce Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine getirilmişti. Dikkat çeken bir diğer husuta Eken'in The University of Exeter'de yüksek lisans yapması. İngiltere'de bulunan üniversiteden Fehmi Koru, Abdullah Gül, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi isimlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştı. Öte yandan İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının büyük bir bölümünün bu üniversitede eğitim gördüğü bilinir.
"İSTİFALARIN ARKASI GELECEK"
Gelen iddialara göre, bunun sadece Eken'le sınırlı kalmayacağı ve CHP içerisinde önemli isimlerin de istifa edeceği konuşuluyor.