4 ay önce göreve başlayan ve DEVA Partisi Kurucu Genel Başkanı Ali Babacan'a yakınlığıyla bilinen Eken'in bu kararı niye aldığıysa henüz bilinmiyor.

EKEN'İN İNGİLİZ İSTİHBARAT YUVASIYLA DA DİRSEK TEMASI VAR

Eken 4 ay önce Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine getirilmişti. Dikkat çeken bir diğer husuta Eken'in The University of Exeter'de yüksek lisans yapması. İngiltere'de bulunan üniversiteden Fehmi Koru, Abdullah Gül, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi isimlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştı. Öte yandan İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının büyük bir bölümünün bu üniversitede eğitim gördüğü bilinir.

"İSTİFALARIN ARKASI GELECEK"



Gelen iddialara göre, bunun sadece Eken'le sınırlı kalmayacağı ve CHP içerisinde önemli isimlerin de istifa edeceği konuşuluyor.