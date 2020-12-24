Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda hem AİHM'e, hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltti.
Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen, yargı mensubu, polis, asker kim varsa herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar.
CHP'nin eğer azıcık ar, haya duygusu varsa bu taciz, tecavüz iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır.
Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, tepeden tırnağa her yerlerini saran taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten
kurtulamayacaklar.
Sen ne yapıyorsun, bu ne sapkınlıktır? O zaman gel, şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur. Hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun.
AİHM , bu kararı (Demirtaş) iç hukuk yolları tüketilmeden alarak, istisnai bir uygulama yapmıştır. Tamamıyla bu adımlar siyasidir, bunun da gerekçesini biliyoruz.
6-8 Ekim 2014'te 39 vatandaşımızın katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması, resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür.
ÖĞRENCİYE MÜJDE
Erdoğan, "Öğrenci bursunu 650 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1300 liraya, doktorada ise 1950 liraya yükseltiyoruz" diye konuştu.