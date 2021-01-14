- Kültür A.Ş Encümende ihale ile aldığı reklam alanları işletme hakkını kendisi işletebilecek yetkinlikte olmasına rağmen BVA isimli şirkete hangi amaçla ve hangi usulde devretmektedir? Buna ilişkin bir ihale yapılmış mıdır?

- Kültür A.Ş. eğer ihale yaptıysa; İhale şekli, Kaç yıllığına, Hangi bedel üzerinden verilmiştir?



- İhale hangi usulde yapılmış olup kaç istekli katılmış ve rekabet şartları oluşmuş mudur?

- Reklam sektöründe faaliyet gösteren benzer firmalar sürece davet edilmiş midir? İstanbul'daki üstgeçit reklam alanlarının tamamının tek bir şirket tarafından işletilmesi rekabet kurallarına aykırılık oluşturmakta değil midir?

- 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan ihale kapsamında Kültür A.Ş.'nin almış olduğu işin Kültür A.Ş. tarafından değil de henüz 27 Şubat 2020'de kurulan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş isimli şirket tarafından yapılıyor olması dikkate alındığında bu kadar kısa sürede İstanbul'daki tüm üstgeçit reklam alanlarını işletmeye yetecek bilgi ve tecrübe ve iş deneyimine sahip olması mümkün olmayan bir şirket tarafından işin yürütülmesi 16 milyon İstanbulluya vermiş olduğunuz ehliyet ve liyakate uygun iş yapma taahhüdünüz ile ne kadar uyuşmaktadır?