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    • 14.01.2021 06:59
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    SON DAKİKA: Reklam ihalesi 'nun çocukluk arkadaşına gitti! CHP'li 'nin kıyağına inceleme

    Son dakika haberi! CHP'li yönetimindeki 'nde şimdi de arkadaş kıyağı skandalı yaşanıyor. 'ye ait olan birçok araziyi satışa çıkaran Ekrem İmamoğlu, döneminde belediyenin icraatlarının halka gösterildiği üst geçitleri gizli ihale ile çocukluk arkadaşına kiraladı. Olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi.

    Sabah
    CHP'li İBB'nin kıyağına inceleme

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şimdi de arkadaş kıyağı skandalı yaşanıyor.

    İBB'ye ait olan birçok araziyi satışa çıkaran Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde belediyenin icraatlarının halka gösterildiği üst geçitleri gizli ihale ile çocukluk arkadaşına kiraladı.

    180 adet üstgeçit reklam alanını kiralama işi için 24 Haziran 2020'de yapılan ihalede yüzde 20 indirim uygulanarak iş 28 milyon TL'ye BVA Reklam'ın alt şirketi Advertcity'ye kaldı.

    Aynı tarihte, raket tipi ve megalight tipi reklam uygulamalarının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesinin de ihalesi gerçekleştirildi.

    3 yıllığına 28 milyon bedelle 180 noktadaki reklam satışını alan firma ise kendi sitesinde sadece 8 adet alanı 15 günlük 535 bin TL'den ve yıllık 12 milyon 840 bin TL'den sattığını duyurdu.

    İçişleri Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu'ndan gizlenerek yapılan ihaleyi incelemek ve denetlemek üzere müfettiş görevlendirdi.

    KİK'TEN HABERSİZ
    Öte yandan İBB yönetiminin bu devir işlemini Kamu İhale Kurumu'ndan (KİK) gizli olarak yaptığı ortaya çıktı. Devrin ihaleye çıkılmaksızın el altından gerçekleştiği belirlendi.


    Diğer taraftan ihaleyi alan şirket ortaklarından Ahmet Köksal'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve kapanan Olay TV'nin kurucu ortağı Hüseyin Köksal'ın kardeşi olduğu öğrenildi. İddiaya göre verilen ihale ile kapanan Olay TV fonlandı.

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