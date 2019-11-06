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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 20:07

'li 'den yandaşa bir kıyak daha! İmamoğlu’nun popüler videosundaki 'e ihale...

'li () Başkanı 'nun seçim ekibinde yer alan ve 31 Mart seçim akşamı İmamoğlu'yla diyaloğunun yer aldığı videoyla tanınan 'in, büyük ortak olduğu şirketi İBB'den ihale aldı. 'Pazarlık' usulüne göre yapılan ve 3 firmanın davet edildiği ancak iki firmanın teklif verdiği ihale, 289 bin TL'ye Parametre'ye verildi.

CHP'li İBB'den yandaşa bir kıyak daha!

() Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından, 18 Ekim 2019 tarihinde yapılan '2020-2024 Stratejik Planı Paydaş Araştırması' hizmet alım ihalesi sonuçlandı. 'Pazarlık' usulüne göre yapılan ihaleye 3 firma davet edildi. Ancak bu firmalardan sadece ikisi ihaleye teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 298 bin 478 TL olarak belirlenen ihaleye firmalardan tarafından 294 bin ve 289 bin TL teklif verildi. İhale, en uygun teklif sahibi olan Bilişim Planlama Ltd. Şirketi'ne verildi. İBB, söz konusu firma ile 31 Ekim 2019 tarihinde sözleşme imzaladı. Şartnameye göre ihalede belirtilen araştırma 29 Kasım 2019 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

İMAMOĞLU'NUN EKİBİNDEN
İhaleyi alan Parametre firmasının 4 milyon 350 bin TL sermayesi bulunuyor. Ticaret Odası kayıtlarına göre bu sermayenin 3 milyon 265 bin TL'si , bir milyon 85 bin TL'si ise Sevda Karaca'ya ait. Dağdelen 2016 yılında firmaya küçük ortak olarak girdi. Ancak 19 Mart 2019 tarihli hisse devir sözleşmesiyle, Parametre'nin patronu oldu.

İBB Başkanı 'nun, 31 Mart seçimleri sonrası paylaştığı videoda yer alan, seçim çalışmalarını yürüten yakın çalışma ekibinde görülen Can Dağdelen, 'nde elektronik okudu. Söz konusu videoda, Başkan İmamoğlu ile Dağdelen arasında geçen diyalog seçim sonrasında popüler olmuştu. Videoda, Başkan İmamoğlu'nun seçim tanıtım işlerini yürüten Necati Özkan ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da görülüyor.

Dağdelen, 2 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun, 9 Nisan 2014 tarihli bir tweetini paylaşmıştı.

Söz konusu tweette İmamoğlu şöyle demişti:

"30 Mart Yerel Seçimleri sürecinde bizlere destekleri için Parametre Araştırmaya ve 'e teşekkür ediyorum."
Selim Ergin daha sonra Parametre'deki ortaklıktan ayrıldı.

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