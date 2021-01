Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana her defasında ihalelerde "şeffaf olacağım" dese de durumun tam tersi olduğu koltukta oturduğu her geçen gün ortaya çıkıyor. Durum sadece bununla da kalmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'ye kadar ulaşan bağlantıları da her geçen gün bir bir ifşa oluyor. Gelin şimdi adım adım CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun reklam panolarının işletmesini yandaş firmaya vermesiyle başlayan ve FETÖ'ye uzanan ifşa sarmalına bakalım.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun ifşa sarmalının adımları:

REKLAM PANOLARININ İŞLETMESİ İHALESİZ YANDAŞ FİRMAYA GİTTİ

İmamoğlu, İstanbul'da yönetimi ve mülkiyeti İBB'ye ait olan 100 reklam panosunun işletmesini Advertcity Reklam Ajansı isimli firmaya verdi. Bu şirket; BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ajans markası.

İHALENİN VERİLDİĞİ FİRMA YENİ KURULDU

3 yıllığına Advertcity Reklam Ajansı'na kiralanan üst geçitler için İBB ile ajans arasında Ağustos ayı itibarıyla sözleşme imzalandı. İBB'nin üst geçitlerindeki reklam alanları için Temmuz'un son haftasında yapılan ihalenin ardından sözleşme 5 Ağustos itibarıyla yapıldı.