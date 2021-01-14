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    Son dakika: MSB, Dz.Kur.Yb. Şükrü Cömert'in şehit olduğunu açıkladı

    Gelen son dakika gelişmesine göre MSB, 'nda görevli Dz. Kur. Yb. Şükrü Cömert'in 14 Ocak'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle şehit olduğunu bildirdi.

    İHA
    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir şehit

    Son dakika haberi...

    MSB, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Dz.Kur.Yb. Şükrü Cömert, 9 Ocak 2021 tarihinde, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ocak 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." açıklamasında bulundu.

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