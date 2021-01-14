Son dakika: MSB, Dz.Kur.Yb. Şükrü Cömert'in şehit olduğunu açıkladı

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MSB, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Dz.Kur.Yb. Şükrü Cömert, 9 Ocak 2021 tarihinde, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ocak 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." açıklamasında bulundu.