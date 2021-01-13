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    • 13.01.2021 15:56
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    Sosyal medya hesabından kuraklık uyarısı! : Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmanın asıl yolu tasarruftur

    Başkan , yeni açılan hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Malumunuz, son haftalarda yağışlar malesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor." dedi.

    Yeni açılan hesabından paylaştı: Çok önem veriyoruz

    , hesabından su tasarrufuna ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Telegram hesabından yaptığı ilk mesajın su meselesiyle alakalı olmasını istediğini belirterek, "Malumunuz, son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık.



    Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor. Bu anlamda devlet-millet el ele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz" i    fadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Sosyal medya hesabından kuraklık uyarısı! Başkan Erdoğan: Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmanın asıl yolu tasarruftur