İstanbul'da bu kış yeterli yağmur yağmadığı için barajlardaki su oranı çok azalmış ve kuraklık tehlikesi herkesi korkutmuştu. Son günlerde yağmurun yağmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar da sevinmeye başladı. Bir yandan da gündemde sıkça İSKİ barajlar doluluk oranı nedir? Barajlar doldu mu? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki yağışlarla birlikte güncel olarak barajlar doluluk oranı ne kadar? İşte ayrıntılar…