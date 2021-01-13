İstanbul'da bu kış yeterli yağmur yağmadığı için barajlardaki su oranı çok azalmış ve kuraklık tehlikesi herkesi korkutmuştu. Son günlerde yağmurun yağmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar da sevinmeye başladı. Bir yandan da gündemde sıkça İSKİ barajlar doluluk oranı nedir? Barajlar doldu mu? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki yağışlarla birlikte güncel olarak barajlar doluluk oranı ne kadar? İşte ayrıntılar…
BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?
Megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur, barajlar doluluk oranlarını da arttırdı. İstanbul'da barajların doluluk oranı bir günde yüzde doluluk oranı yüzde 24.66'ya yükseldi.Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da etkili olan yağmur, barajları doldurdu.Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul'da görülen sağanak yağış İSKİ verilerine de yansıdı.
İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı bir önceki güne göre yüzde 2.56'lık artışla 24.66'ya yükseldi. En fazla artış ise İstanbul'un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 94.23'e yükseldi.
13 OCAK 2021 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 19,79 seviyesine indi. Barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşan oran, kuraklığın yaşandığı 2014 yılındaki yüzde 35,17'in gerisinde kaldı.
İşte İstanbul'un barajlarında son durumu;
"Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93"