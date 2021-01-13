Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.01.2021 15:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.01.2021 15:17
    ABONE OL

    E nelerdir? 1103, 1101, 6225, 3388, 2049, 7363 EKPSS kodları!

    E nelerdir sorusuna tercih yapacak vatandaşlar yanıt arıyor. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşlar için tercih dönemi başladı. 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda nitelik kodları yer alıyor. 1103, 1101, 6225, 3388, 2049, 7363 nitelik kodları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki nelerdir?

    takvim.com.tr
    EKPSS nitelik kodları nelerdir? 1103, 1101, 6225, 3388, 2049, 7363 EKPSS kodları!

    EKPSS nitelik kodları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi. 2021 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı ve tercih dönemi başladı. Devlet kadrolarında görev yapmak isteyen ve tercih yapacak adaylar da EKPSS tercih kodları hakkında araştırma yapıyor. İşte 1103, 1101, 6225, 3388, 2049, 7363 kodlarının anlamı!

    1101 NİTELİK KODU NEDİR?

    1101 nitelik kodu: Cinsiyeti erkek olmak.

    1103 NİTELİK KODU NEDİR?

    1103 nitelik kodu: Cinsiyeti kadın olmak.

    2049 NİTELİK KODU NEDİR?

    2049 nitelik kodu: Ortaöğretim Kurumlarının İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak

    3388 NİTELİK KODU NEDİR?

    3388 nitelik kodu: Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans programından mezun olmak.

    6225 NİTELİK KODU NEDİR?

    6225 nitelik kodu: M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel EKPSS nitelik kodları nelerdir? 1103, 1101, 6225, 3388, 2049, 7363 EKPSS kodları!