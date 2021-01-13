EKPSS nitelik kodları nelerdir? 1103, 1101, 6225, 3388, 2049, 7363 EKPSS kodları!

EKPSS nitelik kodları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi. 2021 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı ve tercih dönemi başladı. Devlet kadrolarında görev yapmak isteyen ve tercih yapacak adaylar da EKPSS tercih kodları hakkında araştırma yapıyor. İşte 1103, 1101, 6225, 3388, 2049, 7363 kodlarının anlamı!
1101 NİTELİK KODU NEDİR?
1101 nitelik kodu: Cinsiyeti erkek olmak.
1103 NİTELİK KODU NEDİR?
1103 nitelik kodu: Cinsiyeti kadın olmak.
2049 NİTELİK KODU NEDİR?
2049 nitelik kodu: Ortaöğretim Kurumlarının İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak
3388 NİTELİK KODU NEDİR?
3388 nitelik kodu: Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans programından mezun olmak.
6225 NİTELİK KODU NEDİR?
6225 nitelik kodu: M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak