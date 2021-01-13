EKPSS nitelik kodları nelerdir? 1103, 1101, 6225, 3388, 2049, 7363 EKPSS kodları!

EKPSS nitelik kodları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi. 2021 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı ve tercih dönemi başladı. Devlet kadrolarında görev yapmak isteyen ve tercih yapacak adaylar da EKPSS tercih kodları hakkında araştırma yapıyor. İşte 1103, 1101, 6225, 3388, 2049, 7363 kodlarının anlamı!