İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.

Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.





Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güncellenen koşullarının ve gizlilik ilkesinin Türkiye'deki kullanıcılar tarafından 8 Şubat'a dek onaylanmasını şart koşmuş, bu tarihe dek onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağını bildirmişti.

Bu gelişme üzerine Türkiye'den birçok kullanıcı, alternatif anlık mesajlaşma uygulamalarına rağbet göstermişti.







PROGRAMINI PAYLAŞTI

Erdoğan, bu sabah yaptığı bir paylaşımda "Günaydın. Fırsat buldukça buradan sizlerle günlük programımı da paylaşacağım. Pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız kongrelerimizi yeniden gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bugün saat 1'de AK Parti Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas il kongrelerine canlı bağlanacağım. Ardından akşam saat 7'de 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde olacağım. Programlarımızı Facebook, Twitter ve YouTube'ta bulunan resmî hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz. Hayırlı, bereketli ve sağlıklı günler diliyorum." ifadelerine yer verdi.