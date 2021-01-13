Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.01.2021 09:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.01.2021 09:24
    ABONE OL

    ve 'a katılan Başkan Erdoğan'dan yeni paylaşım

    Başkan , haberleşme uygulamaları ve 'a katıldı. Erdoğan, bu sabah yaptığı bir paylaşımda "Günaydın. Fırsat buldukça buradan sizlerle günlük programımı da paylaşacağım. Pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız kongrelerimizi yeniden gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bugün saat 1’de Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas il kongrelerine canlı bağlanacağım. Ardından akşam saat 7’de 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni’nde olacağım. Programlarımızı , ve YouTube’ta bulunan resmî hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz. Hayırlı, bereketli ve sağlıklı günler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    BiP ve Telegram'a katılan Erdoğan'dan yeni paylaşım

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın ve hesaplarına yer verildi.

    Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.

    Mesajlaşma uygulaması , güncellenen koşullarının ve gizlilik ilkesinin Türkiye'deki kullanıcılar tarafından 8 Şubat'a dek onaylanmasını şart koşmuş, bu tarihe dek onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağını bildirmişti.

    Bu gelişme üzerine Türkiye'den birçok kullanıcı, alternatif anlık mesajlaşma uygulamalarına rağbet göstermişti.



    PROGRAMINI PAYLAŞTI
    Erdoğan, bu sabah yaptığı bir paylaşımda "Günaydın. Fırsat buldukça buradan sizlerle günlük programımı da paylaşacağım. Pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız kongrelerimizi yeniden gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bugün saat 1'de AK Parti Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas il kongrelerine canlı bağlanacağım. Ardından akşam saat 7'de 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde olacağım. Programlarımızı Facebook, Twitter ve YouTube'ta bulunan resmî hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz. Hayırlı, bereketli ve sağlıklı günler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel BiP ve Telegram'a katılan Başkan Erdoğan'dan yeni paylaşım