İSTANBUL'A KAR GELİYOR!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 5 bölgenin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de, kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, Çarşamba gününden itibaren İstanbul'a kar geliyor.