Türkiye'yi vuran kuraklık, Çorum'un Alacahöyük köyünde bulunan Hititlere ait 3 bin yıllık antik barajı da etkiledi.
Yaklaşık 20 bin metreküp su depolama hacmine ve 2,5 metre yüksekliğe sahip Hitit Barajı koruma altına alınarak, çevre düzenlemeleri yapılmıştı.
Köylüler, tarihi barajda kuraklık nedeniyle su seviyesinde azalma olduğunu ifade etti.
Peki barajlarda doluluk oranı ne kadar? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar...
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajda kayıklar karaya oturdu, alan ineklere kaldı.
Kuralık alarmı başladı. Düzce'de yer alan Hasanlar Barajı, İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklar arasında yer alıyor.
1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip olan baraj, son yılların en kurak dönemini yaşıyor.
İneklerin otlak alanı haline gelen baraj gölündeki su seviyesi giderek azalıyor.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 5 bölgenin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye'de, kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, Çarşamba gününden itibaren İstanbul'a kar geliyor.