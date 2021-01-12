SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı hangi gün başlayacak? Meteoroloji tarih verdi: 7 derece birden düşecek

Uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeni ile susuzluk tehlikesi altında bulunan İstanbul'a müjde meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerinde İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise yarın 7 derece birden düşecek.
Megakent İstanbul aylardır kuraklık tehdidi altında bulunuyor. Sonbahar ve kış aylarda beklenen yağmurların düşmemesi sonucu İstanbul'da barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.
BARAJLARDA SEVİYE YÜZDE 21'E YÜKSELDİ
Barajların doluluk oranı hafta sonu etkili olan yağmurlar ile yüzde 19 seviyesinden yüzde 21 seviyesine çıktı. Yağmurlar İstanbul'a 8 günlük su kazandırdı. Öte yandan yağmurlu havanın bugün öğleden sonra şiddetli bir şekilde etkili olacağının uyarısı da yapıldı. Hafta sonu yağan yağmurların ardından İstanbul'a bir müjde de meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.
Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.
İstanbul'da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle;
Bugün yağmurlu en yüksek 15, en düşük 8 derece
Çarşamba yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece
Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece
Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece
Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece
Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece
Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece
12 OCAK İSTANBUL'A HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batı ve kuzey kesimleri, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıklarda bugün önemli bir değişiklik olmaması, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Kıyı Ege ile Göller Yöresi ve Çevresinde (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ve Denizli ile Konya'nın güneybatı ilçeleri) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bugün Trakya'da (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²/12saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²/12saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'A SEL UYARISI
İstanbul'da bugün beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, önce kuzey ve batısında, zamanla doğu ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-75 kg/m²) olması; rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ve Manisa ile Kütahya'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülmesi; rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması; rüzgarın, Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Çankırı ile Ankara'nın kuzeybatı çevrelerinin, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NİĞDE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 20°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu