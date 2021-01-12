SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı hangi gün başlayacak? Meteoroloji tarih verdi: 7 derece birden düşecek



Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

İstanbul'da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle;

Bugün yağmurlu en yüksek 15, en düşük 8 derece

Çarşamba yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece