İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? 13-14-15 Ocak İstanbul kar ne zaman yağacak?

İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul kar ne zaman yağacak? MGM uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı başladı. Gözler İstanbul kar yağışına çevrildi. Meteoroloji tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, batı ve orta Karadeniz sağanak yağışlı, yer yer kar yağışlı olacak. Peki İstanbul kar ne zaman yağacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri, Erzurum çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar olmak üzere İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.