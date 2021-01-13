İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? 13-14-15 Ocak İstanbul kar ne zaman yağacak?

İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul kar ne zaman yağacak? MGM uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı başladı. Gözler İstanbul kar yağışına çevrildi. Meteoroloji tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, batı ve orta Karadeniz sağanak yağışlı, yer yer kar yağışlı olacak. Peki İstanbul kar ne zaman yağacak?
YURTTA HAVA DURUMU!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri, Erzurum çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar olmak üzere İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına(90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor) 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 7
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14
İSTANBUL KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji, yarından itibaren Bakanlar üzerinden kar yağışı geleceğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminlerinde İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışı etkili olması bekleniyor.
Gelen bir son dakika haberine göre, bügün Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da görüleceği tahmin ediliyor.
Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek. İstanbul ve Ankara'da pazar günü 5-15 cm kar yağması bekleniyor.