İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile olan bağlantısını ifşa eden ve ardından partiden ihraç edilen Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddiaları kulislere bomba gibi düşmüştü Ümit Özdağ A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında herkesin merak ettiği o iddiaları yanıtladı.

"DAVA DİLEKÇEMİ VERDİM"

Memleket Meselesi program şefi Emine Kavasoğlu'na konuşan Ümit Özdağ, ortaya atılan iddiaya ilişkin "Daha dün partiye geri dönmek için dava dilekçemi verdim. Parti kurmak gündemimde yok" ifadelerini kullandı.

"İki vekil Ümit Özdağ ile hareket edecek" iddiasına da açıklık getiren Özdağ, "Hayır kimse ile hareket etmiyorum." dedi.

İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU'YU İFŞA ETMİŞTİ

Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istedi.

FETÖ İDDİALARININ ARDINDAN İHRAÇ EDİLDİ

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi.

Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etti.

Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından toplanan Kurul, oy birliğiyle ihracına karar verdi.