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    • 21.10.2020 12:10
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    'de 'cü krizi adliyeye taşındı! FETÖ'cü olduğu iddia edilen 'dan hakkında suç duyurusu

    'de yaşanan 'cü krizi her geçen an daha da derinleşiyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı , kendisinin FETÖ'cü olduğunu söyleyen partisinin milletvekili hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kavuncu, Ümit Özdağ'dan "söz konusu milletvekili" diye bahsetti. Kavuncu, Özdağ’ın partiden ihraç edilmesi için tüm il ve ilçe başkanlıklarının genel merkeze dilekçe hazırladığını söyledi.

    FATİH ULAŞ
    İYİ Parti'de FETÖ'cü krizi adliyeye taşındı

    Milletvekili , partisinin İstanbul İl Başkanı 'nun 'cü olduğu iddia etmiş, Kavuncu konusunda genel başkan Meral Akşener'i de uyardığını ancak Akşener'in uyarılarını dikkate almadığını söylemişti. Kavuncu, partili bir grupla birlikte Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesine geldi.

    ÖZDAĞ'IN İHRACI İÇİN DİLEKÇELER HAZIRLANIYOR
    Adliye önünde basın açıklaması yapan Kavuncu, adını vermeden eleştirdiği Özdağ'ın partiden ihraç edilmesi için tüm il ve ilçe başkanlıklarının genel merkeze dilekçe hazırladığını söyledi. Kavuncu, "Bütün ilçe başkanlarımız parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca da söz konusu milletvekiliyle alakalı ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladılar, İstanbul'daki tüm ilçe başkanları ve Türkiye'deki tüm il başkanlarımız da gene aynı şekilde tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca genel merkezimize ihraç istemiyle başvurularımızı yapacaklar" dedi.

    Özdağ'ın kendisine iftira atıldığını savunan Kavuncu, İstanbul'daki ilçe başkanlarının hemen hemen tamamı ile birçok il başkanının yanında olduğunu da söyledi.

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    Haberler Güncel İYİ Parti'de FETÖ'cü krizi adliyeye taşındı! FETÖ'cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu