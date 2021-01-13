

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için yaptıkları çağrıların yanında, CHP'li vekiller Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etmeye devam ediyor.



AİHM'nin kararı sonrası, CHP'li vekiller Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, Demirtaş'ı ziyarete gitmişti. Son olarak ise CHP'li Sezgin Tanrıkulu Edirne'ye giderek Demirtaş ile görüştü.







TERÖRİSTİ GÜZELLEMEYE DOYAMADI!

Ziyaretine ilişkin video kaydı paylaşan Tanrıkulu, "Edirne'ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş'ı ziyaret ettim. Siyasetçi kimliğimden daha öte kendisi ile uzun yıllara dayanan dostluğum ve meslektaşım olması hesabıyla aynı zamanda buradayım. Kendisi yeni yılda ilk defa görüşüyorum" dedi.