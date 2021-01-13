Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.01.2021 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.01.2021 12:30
    ABONE OL

    CHP'li 'ndan terörist Demirtaş'a ziyaret! "Sevgili dostum, meslektaşım" diye güzelleme yaptı

    Kandil'in sözcülüğünü yapan 'nin müttefiki CHP İstanbul vekili , terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Tanrıkulu ziyaretini “Edirne’ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş’ı ziyaret ettim” sözleriyle duyurdu. Demirtaş'ın aklamaya çalışan Tanrıkulu, 6-8 Ekim olayları iddianamesini de hedef aldı.


    Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için yaptıkları çağrıların yanında, CHP'li vekiller Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etmeye devam ediyor.

    'nin kararı sonrası, CHP'li vekiller ve , Demirtaş'ı ziyarete gitmişti. Son olarak ise CHP'li Edirne'ye giderek Demirtaş ile görüştü.



    TERÖRİSTİ GÜZELLEMEYE DOYAMADI!
    Ziyaretine ilişkin video kaydı paylaşan Tanrıkulu, "Edirne'ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş'ı ziyaret ettim. Siyasetçi kimliğimden daha öte kendisi ile uzun yıllara dayanan dostluğum ve meslektaşım olması hesabıyla aynı zamanda buradayım. Kendisi yeni yılda ilk defa görüşüyorum" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan terörist Demirtaş'a ziyaret! "Sevgili dostum, meslektaşım" diye güzelleme yaptı