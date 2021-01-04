Dava dilekçesinde, "Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na hakim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri yer aldı.