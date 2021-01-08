SON DAKİKA: Kobani iddianamesinin tanıkları terörist HDP'lileri tek tek deşifre etti: Kadrolu örgüt mensubudur

KANDİL'DEN AYHAN BİLGEN TALİMATI

Ulaş'a göre Bilgen, sözde eş başkanlığın talimatıyla milletvekili seçtirildi. Ulaş, Bilgen'in belediye başkanlığı hakkında da "Ayhan Bilgen'in en son yine Kandil KCK eş başkanlığının talimatı ve KCK Türkiye sözcülüğünün önerisi ile Kars Belediye Başkanı olarak aday gösterilerek seçilmesi sağlandı." ifadesini kullandı.

Gizli tanık Ulaş'ın PKK ile bağını deşifre ettiği isimlerden biri de eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman Milletvekili Ayla Akat Ata oldu.