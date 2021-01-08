"8 Ekim günü sabah haber gelmeyince ben ve akrabalarım Yasin'i aramaya başladık. Telefonu yine cevap vermiyordu. 9 Ekim'de en son kendi imkanlarımla Dicle Üniversitesi Hastanesine gittim, belki bir haber alırım düşüncesiyle baktım. Orada bulunanlar bana 'Belki morgda olabilir çünkü birkaç kişinin tespiti yapılamadı' dediler. Teşhis için morga girdiğimde çocuğumun yüzü tanınmaz haldeydi."