TÜM YAŞANANLARI DEŞİFRE ETTİ

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 108 sanık hakkında 3 bin 500 sayfalık iddianamede yaşananları deşifre eden gizli tanık, Demirtaş ve beraberindekilerin Kobani'yi ziyaret ettiğini, Demirtaş'ın Kandil'in baskısı ve siyasi kariyerindeki geleceğini düşündüğü için KCK'nın talimatı ile sokağa çıkma çağrısı yaptığını kaydetti. Tanık Kerem Gökalp ise, "HDP, DBP MYK ve PM'si, DTK ve Selahattin Demirtaş açıklamaları olmasaydı 6-8 Ekim olaylarındaki 'serhildan' (başkaldırı- ayalanma) eylemlerinin şiddeti bu denli olmaz ve ölümler yaşanmayabilirdi" dedi. İşte gizli tanığın ifadesinden satırbaşları: