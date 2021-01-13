SON DAKİKA: Kış turizmi merkezi Uludağ beyaza büründü: Kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu

Sönmez, "Kar yağışı dün gece başladı. Gerçekten hem kayakseverler hem Bursa halkı çok mutlu oldu. Çünkü kurak bir dönemdeyiz. Şimdi kayak pistlerinin kademeli bir şekilde açılması planlanıyor. Öğle sonrası merkezi pistler, kullanıma açılacak" dedi.