HDP’lilerin dağ kadrosundaki kirli faaliyetleri ortaya çıktı!

Soruşturma savcısı Ahmet Altun tarafından ifadesi alınan gizli tanık Ulaş'ın yapmış olduğu teşhislerde HDP'lilerin dağ kadrosundaki görevleri ve faaliyetleri anlatıldı. Antalya'da PKK üyeliğinden gözaltına alınan S.B., "Seçimlerde geçmişte adı BDP günümüzde HDP olan yasal siyasi partilerin, terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlenmiş örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dahil edilerek seçilmeleri sağlanır" dedi. İtirafçılar şu bilgileri verdi:

Gültan Kışanak: KCK/PAJK'a bağlı faaliyet yürütür. Sakine Cansız ile cezaevinde kaldığı için örgütte çok sevilir. Halen aktif olarak PAJK'da bulunduğunu biliyorum. Çok defa Kandil'e gidip geldi. 2014'te Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Abdullah Öcalan'ı talimatıyla oldu.

HDP eski milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: 2011- 2015 arasında Kandil'e gitti. Kandil'in önerisiyle milletvekili yapılıp belediye adayı gösterildi.

HDP eski Milletvekili Ayla Akat Aka: Sabri Ok, Cihan Deniz, Nurettin Demirtaş ve Ali Durç gibi üst düzey örgüt mensuplarıyla çok yakın ve samimi. İki dönem üst üste Abdullah Öcalan'ın talimatıyla milletvekili seçildi. Birçok kez Kandil'e gitti.