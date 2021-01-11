Son dakika: CoronaVac aşıları dağıtım yapılmak üzere tırlara yüklendi

Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yüklendi.
KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Coronavirüs aşısının Çin'den Türkiye'ye gelmesinin ardından Bakan Fahrettin Koca, aşı hakkında detayları açıklamıştı. Buna göre, aşı 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacak. Dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacak.
Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başladı. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecek. Bu süreçte aşılar, Bakanlığa ait iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak. Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.
KİMLER AŞI OLABİLECEK?
Korona aşısının uygulanmasına dair tüm detayların yer aldığı kılavuzdan söz eden Koca, ''Bilim Kurulumuz COVID-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde hem sağlık kuruluşlarımıza iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı bir web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama da devreye alınacaktır.'' dedi.
Öncelik gruplarına göre vatandaşlara ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecekler.
Aşılama programı başladığında öncelikli olarak aşı yapılacak kişiler Bilim Kurulu tarafından belirlendi. Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacak.
AŞI ÖNCELİĞİ SORGULAMA
Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek. Vatandaşlar konumlarına göre risk sıralamasını web sitemizden takip edebilecekler. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır.
#Canlı: Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yükleniyor https://t.co/glsCO0VrY4— AA Canlı (@AACanli) January 11, 2021
KABİNEDE GÜNDEM KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında yoğun bir gündemle bir araya gelecek.
Koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek.
Yeni tedbirler alınıp alınmayacağı görüşülecek. Aşı takvimi ve tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.
176 CAN KAYBI 9 BİN 138 YENİ VAKA
Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor" dedi.
GÜVENİLİRLİĞİNİ KANITLADI
Türkiye'de sürdürülen SinoVac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının Faz-3 çalışmalarına ilişkin ön değerlendirme raporu, aşının güvenilir ve yüzde 91,25 oranında etkili olduğunu ortaya koydu.