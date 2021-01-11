Son dakika: CoronaVac aşıları dağıtım yapılmak üzere tırlara yüklendi

KİMLER AŞI OLABİLECEK?

Korona aşısının uygulanmasına dair tüm detayların yer aldığı kılavuzdan söz eden Koca, ''Bilim Kurulumuz COVID-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde hem sağlık kuruluşlarımıza iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı bir web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama da devreye alınacaktır.'' dedi.

Öncelik gruplarına göre vatandaşlara ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecekler.

Aşılama programı başladığında öncelikli olarak aşı yapılacak kişiler Bilim Kurulu tarafından belirlendi. Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacak.

AŞI ÖNCELİĞİ SORGULAMA

Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek. Vatandaşlar konumlarına göre risk sıralamasını web sitemizden takip edebilecekler. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır.

#Canlı: Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yükleniyor https://t.co/glsCO0VrY4 — AA Canlı (@AACanli) January 11, 2021

KABİNEDE GÜNDEM KORONAVİRÜS

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında yoğun bir gündemle bir araya gelecek.

Koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek.