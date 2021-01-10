



10 BİN KİŞİDE 34 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Türkiye'de faz 3 kapsamında aşılanan 10 bin kişiden sadece 34'ü koronavirüse yakalandı. Brezilya'daki faz 3 çalışmalarında ise etkinlik yüzde 78 olarak açıklandı. En önemli veri ise aşılanan kişilerin virüse yakalansalar bile hastalığı hafif geçirmeleri.