Ümitcan Uygun kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Sosyal medyada sık sık Ümitcan Uygun ismi gündeme geliyor. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'un uyuşturucuya özendirici görüntüleri tepki çekti. Sosyal medyada Uygun'un tutuklanması yönünde hashtagler trend oldu. Peki Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir?
ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?
Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı.
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?
Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ümitcan Uygun'un adı kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın öldüğü olayda adı geçmiştir. Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür.
Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.Şüpheli şahıs, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz vermesiyle dikkat çekiyor.
ÜMİTCAN UYGUN BABASI KİMDİR?
Durak Uygun, Ümitcan Uygun babası ve Gülay Uygun'un eşidir. Durak Uygun, Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası başkanlığı yaptığı öğrenildi.