Ümitcan Uygun kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Sosyal medyada sık sık Ümitcan Uygun ismi gündeme geliyor. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'un uyuşturucuya özendirici görüntüleri tepki çekti. Sosyal medyada Uygun'un tutuklanması yönünde hashtagler trend oldu. Peki Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir?