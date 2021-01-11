İstiklal Marşı'mızı yüz yüze birlikte okuyalım istedik. Onbinlerce okulda İstiklal Marşı'mız okundu az önce. Esnaflarımız, çalışanlarımız bu marşa eşlik ettiler. Bu faaliyet ile İstiklal Marşı'mızın okunuşu ile ilgili öğretmenlerimizde ve öğrencilerimizde farklı bir farkındalığı oluşturduk." dedi.