Aşıda analiz başladı (Güncel haberler)

Çin'in ürettiği COVİD-19 aşısı CoronaVac, 30 Aralık'ta Türkiye'ye geldi. Milyonların umutla beklediği aşıda analiz çalışmalarına geçildi. Sonuçların uygun bulunması halinde, önümüzdeki hafta aşılama başlayacak.

SALGIN ORTAKLIĞI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasındaki gündem, aşı üretimiydi. Putin, Merkel'e birlikte ortak aşı üretmeyi teklif etti!

AKDENİZ'DE KİRLİ İTTİFAK

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklarını savunması, Yunanistan'ı panikletti. Tel Aviv ve Atina yönetimleri bir araya geldi. İki ülkenin uçak satışı konusunda anlaştığı belirtildi.

BEYAZ SARAY'I ASLA VERMEM

ABD Başkanı Donald Trump, yenilgiyi kabul etmedi. Demokratları hedef gösterdi. "Seçimde usulsüzlük yaptılar. Beyaz Saray'ı bizden çalmaya çalışıyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz" dedi.

ÇİN: BİZİ KISKANIYORLAR!

Çin'in Wuhan kentinde yılbaşında sosyal mesafesiz kutlamalar tepki topladı. Çin ise Batı'yı kıskançlıkla suçladı: Bu tip kutlamalar devam edecek.

AŞIDAN 2 GÜN SONRA ÖLDÜ

Portekiz'de hemşire Sonia Acevedo'ya Pfizer/ BioNTech aşısı uygulandı. Genç kadın 48 saat sonra hayatını kaybetti.