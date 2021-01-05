Türkiye'nin gözü bu laboratuvarda! İşte koronavirüs aşısının incelendiği o yer

Analiz sürecinde aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının üretimden gelen özelliklerinin korunup korunmadığı, beklenilen etkiye sahip olup olmayacağı ve güvenli olup olmadığı bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde aşı, TİTCK tarafından "acil kullanım onayı" verilerek kullanıma sunulacak.