Türkiye'nin gözü bu laboratuvarda! İşte koronavirüs aşısının incelendiği o yer
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin'den getirilen Covid-19 aşısının analiz çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi. Açıklamada, "Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor" denildi. Koronavirüs aşısının incelendiği o laboratuvardan da fotoğraflar paylaşıldı.
Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.
Analiz sürecinde aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının üretimden gelen özelliklerinin korunup korunmadığı, beklenilen etkiye sahip olup olmayacağı ve güvenli olup olmadığı bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde aşı, TİTCK tarafından "acil kullanım onayı" verilerek kullanıma sunulacak.