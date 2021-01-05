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Türkiye'nin gözü bu laboratuvarda! İşte koronavirüs aşısının incelendiği o yer

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin'den getirilen Covid-19 aşısının analiz çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi. Açıklamada, "Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor" denildi. Koronavirüs aşısının incelendiği o laboratuvardan da fotoğraflar paylaşıldı.

05.01.2021 09:43 - Son Güncelleme: 05.01.2021 09:55
Türkiye'nin gözü bu laboratuvarda! İşte koronavirüs aşısının incelendiği o yer

Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında analiz çalışmalarına başlandı.

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Türkiye'nin gözü bu laboratuvarda! İşte koronavirüs aşısının incelendiği o yer

30 Aralık 2020 sabahı Ankara'ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları'na yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na gönderildi.

Türkiye'nin gözü bu laboratuvarda! İşte koronavirüs aşısının incelendiği o yer

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.

Türkiye'nin gözü bu laboratuvarda! İşte koronavirüs aşısının incelendiği o yer

Analiz sürecinde aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının üretimden gelen özelliklerinin korunup korunmadığı, beklenilen etkiye sahip olup olmayacağı ve güvenli olup olmadığı bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde aşı, TİTCK tarafından "acil kullanım onayı" verilerek kullanıma sunulacak.

Türkiye'nin gözü bu laboratuvarda! İşte koronavirüs aşısının incelendiği o yer

TİTCK Laboratuvarları, uluslararası muadil kurum ve kuruluşlarca tanınırlığa ve akreditasyona sahip ulusal kontrol laboratuvarlarıdır.

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