Mevsim koşullarının değişmesi sonucu İstanbul'da son yıllarda etkili kar yağışı gerçekleşmiyor. Beklenen kar yağışının ve yağmurların olmaması sonucu İstanbul'da barajlarda su seviyesi de son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü.
Hafta sonu düşen yağmurlar ise bir nebze de olsa İstanbullulara susuzluk tehlikesi karşısında nefes aldırdı. Öte yandan İstanbulluların beklediği müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul'da hava sıcaklıklarının önümüzdeki Cuma günü -1 derece kadar düşeceği ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin edildi.
Öte yandan aynı haritada sıcaklık değerleri bugün 18 dereceye kadar çıkarak Ocak ayı sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor. İstanbul'da önümüzdeki 5 gün için beklenilen hava tahmin raporu şöyle açıklandı:
"Bugün parçalı bulutlu en yüksek 18 en düşük 7 derece
Salı yağmurlu en yüksek 15 en düşük 9 derece
Çarşamba yağmurlu en yüksek 8 en düşük 6 derece
Perşembe yağmurlu en yüksek 6 en düşük 4 derece
Cuma karla karışık yağmurlu en yüksek 7 derece en düşük -1 derece".
METEOROLOJİDEN O İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI | 11 OCAK İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Doğu Anadolu Bölgesinde Kars ve Ardahan çevresinde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava çok bulutlu Kars, Ardahan ve çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmekte.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Erzurum'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 14, Ağrı'da 16, Iğdır ve Ardahan'da 7 derece olarak kaydedildi.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Erzincan'da 10, Erzurum'da 4, Kars'ta eksi 1, Ağrı'da eksi 6, Iğdır'da eksi 3, Ardahan'da eksi 2 derece olması öngörülüyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli
SAKARYA °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın güney yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı, il geneli akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, doğusu ile Samsun çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık