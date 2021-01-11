

METEOROLOJİDEN O İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI | 11 OCAK İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Doğu Anadolu Bölgesinde Kars ve Ardahan çevresinde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava çok bulutlu Kars, Ardahan ve çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmekte.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Erzurum'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 14, Ağrı'da 16, Iğdır ve Ardahan'da 7 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Erzincan'da 10, Erzurum'da 4, Kars'ta eksi 1, Ağrı'da eksi 6, Iğdır'da eksi 3, Ardahan'da eksi 2 derece olması öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.