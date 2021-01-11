BİP uygulaması kimin? BİP ücretli mi nasıl kullanılır? BİP'te grup konuşması var mı?

BİP NASIL KULLANILIR?

BiP, akıllı telefonlarda operatör fark etmeksizin kullanılabilen bir uygulamadır. BiP bu iletişimi sağlayabilmek için telefonunuzun internet bağlantısını kullanır. BiP için herhangi bir üyelik ücreti ödemezsiniz.

BiP ile mesajlaşabilir, sesli arama yapabilir, fotoğraf, video, belge, sesli mesaj ve konum gönderebilir ve alabilirsiniz. Üstelik BiP'i hem mobilden hem de telefonunuz kapalı dahi olsa Web'den kullanabilirsiniz. Sosyal özelliği sayesinde, numaranız görünmeden binlerce kişiyle sohbet edebilirsiniz. Ayrıca, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz, eğlenceden sağlığa bir çok popüler konulu servisler yer almaktadır.