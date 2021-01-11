BİP uygulaması kimin? BİP ücretli mi nasıl kullanılır? BİP'te grup konuşması var mı?

BİP ücretli mi? BİP uygulaması kimin? BİP nasıl kullanılır gibi sorulara arama motorlarında yanıt aranıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı yeni gizlilik sözleşmesinin ardından WhatsApp'a alternatif uygulamalar arama motorlarında sorgulanıyor. Bu uygulamalardan birisi de BİP oldu. Peki BİP nasıl kullanılır?
BİP NASIL KULLANILIR?
BiP, akıllı telefonlarda operatör fark etmeksizin kullanılabilen bir uygulamadır. BiP bu iletişimi sağlayabilmek için telefonunuzun internet bağlantısını kullanır. BiP için herhangi bir üyelik ücreti ödemezsiniz.
BiP ile mesajlaşabilir, sesli arama yapabilir, fotoğraf, video, belge, sesli mesaj ve konum gönderebilir ve alabilirsiniz. Üstelik BiP'i hem mobilden hem de telefonunuz kapalı dahi olsa Web'den kullanabilirsiniz. Sosyal özelliği sayesinde, numaranız görünmeden binlerce kişiyle sohbet edebilirsiniz. Ayrıca, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz, eğlenceden sağlığa bir çok popüler konulu servisler yer almaktadır.
Eğlenceli mesajlaşma, ücretsiz arama, grup sohbeti, her dilde çeviri mesajlaşma özelliği sayesinde tercih edilmektedir. WhatsApp gibi BİP ile konum, fotoğraf, video gönderebilir, acil durumlarda buton aracılığıyla 10 kişiye tek tuş ile konumunuzu gönderebilirsiniz.
KAMUDA BİP UYGULAMASI
Cumhurbaşkanlığı, yabancı menşeli uygulamaların veri güvenliğine yönelik önemli riskler içerdiğine dikkat çekerek, Whatsapp kullanıcılarını yerli ve milli olarak geliştirilen BiP ve Dedi'ye geçmeye çağırdı. Kamu kurumlarında bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor.
Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalır. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BiP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım" dedi.