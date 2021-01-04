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    • 04.01.2021 10:43
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    CHP yandaşı 'nın özlemi hortladı: Başkan Erdoğan hakkında akılalmaz sözler! 'den jet tepki

    Başkan Recep ’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” dedi. Konuşmasında olabilme ihtimalini değerlendiren Ataklı, “Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor.” dedi. İBB Meclis Üyesi , skandala sosyal medyadan "İşte dünden beri bize saldıranların cisimleşmiş hali. Sn Cumhurbaşkanımızın demokrasi dışı yollarla nasıl gideceğini düşlüyor." sözleriyle tepki gösterdi.

    Can Ataklı'dan Erdoğan hakkında nefret dolu sözler

    CHP yandaşı Gazeteci , yeniden Başkan Recep nefretiyle gündeme geldi.

    Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ataklı, Başkan Erdoğan'ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlattı.

    "DARBE YAPABİLECEK KABİLİYET YOK"
    Konuşmasına ihtimali ile başlayan Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor." dedi.

    "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." diyen Ataklı şöyle devam etti:

    "ÇOK BÜYÜK CAN KAYBINA YOL AÇABİLECEK DOĞAL AFETLER…"
    "Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani 'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan 'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    İBB Meclis Üyesi , skandala sosyal medyadan "İşte dünden beri bize saldıranların cisimleşmiş hali. Sn Cumhurbaşkanımızın demokrasi dışı yollarla nasıl gideceğini düşlüyor." sözleriyle tepki gösterdi.








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