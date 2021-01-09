MİT personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MİT istihbarat uzmanı, dil uzmanı, mühendis başvuru şartları nelerdir?

2021 MİT personel alımı başvuru nasıl yapılır? MİT personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. MİT personel alımı kadroları istihbarat uzmanı, dil uzmanı, mühendis gibi kadrolarda olacak. MİT personel alımı başvuruları hakkında detaylı bilgiler duyuruldu. MİT, çeşitli beceri ve kabiliyetlere sahip istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler gibi birçok sahada faaliyet gösteren personel istihdam edecek.
MİT PERSONEL ALIMI DUYURUSU YAYINLANDI
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) resmi internet sayfasında personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımına ilişkin hazırlanan videoda "Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz" denildi. MİT eleman alımına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım.
'Faaliyetlerimizi en verimli şekilde yürütebilmek için insan kaynağımıza büyük önem veriyoruz' denilen sayfada ise "Teşkilâtımız bünyesinde çeşitli beceri ve kabiliyetlere sahip istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler gibi birçok sahada faaliyet gösteren çalışma arkadaşları istihdam ediyoruz."
İSTİHBARAT UZMANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İstihbarat uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 35 yaşını doldurmamış olmak
- Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)
Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.
Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.
Diğer taraftan,
- Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,
- Yönetme-yönlendirme,
- Yüksek sorumluluk bilinci,
- Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,
- Stres altında çalışabilme,
- Detaylara önem verme,
- Pratik ve hızlı düşünebilme,
- Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,
- Ketumiyet
gibi kişisel özellikler istihbarat uzmanlarında aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.
DİL UZMANI BAŞVURU ŞARTLARI
Dil uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 40 yaşını doldurmamış olmak
Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için; üniversitelerin ilgili dilde Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Çeviribilim, Edebiyat bölümleri, Öğretmenlik örgün lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
Diğer yabancı diller için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak:
Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce dilinden 90 veya üzeri YDS puanı almış olmak
Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dillerinin birinden 80 veya üzeri YDS puanı almış olmak
Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak
YDS kapsamında yer almayan diller için; ilgili dilin yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde en az 2 yıl bulunmuş olmak, okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak.
Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.
Ayrıca, görevin gerektirdiği yabancı dil yeterliğinin ölçülmesi amacıyla yazılı ve sözlü sınavlar uygulanmaktadır.
Diğer taraftan,
Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,
Yüksek sorumluluk bilinci,
Stres altında çalışabilme,
Detaylara önem verme,
Ketumiyet
gibi kişisel özellikler dil uzmanlarında aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.
MÜHENDİS BAŞVURU ŞARTLARI
Mühendis branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 34 yaşını doldurmamış olmak
- Bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, matematik veya fizik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
- Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce dilinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da 60 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir).
Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.
Diğer taraftan,
- Teknoloji ve yenilikleri takip edebilme,
- Güçlü iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olma,
- Analitik düşünce yapısına sahip olma,
- Çözüm odaklı çalışabilme,
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilme,
- Stres altında çalışabilme,
- Gerektiğinde saha koşullarında çalışma ve seyahat engeli taşımama,
- Ketumiyet
gibi kişisel özellikler mühendislerde aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.