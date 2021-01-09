2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? Sorularının yanıtları binlerce kişi tarafından merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki bedelli askerlik yapacak olanlar için celp ve sevk tarihleri belirlendi mi? işte ayrıntılar...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı ocak ayında e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.
Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.
BEDELLİK ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.
2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlendi. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabilecek.
Bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.