Başkan Erdoğan, Trump yanlılarının ABD Kongresi'ni basmasını bu sözlerle değerlendirdi:
Lafa geldiği zaman 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki olaylar tüm insanlığı şoke etmiştir.
Demokrasinin yüz karasıdır. Temennimiz odur ki sakin bir devir - teslim olur. Bundan sonraki süreçte ABD, sulh ve sükuna kavuşur.
TRUMP, PUTİN VE CİNPİNG'İ SEVİNDİRDİ
Amerikan Foreign Policy Dergisi, Kongre baskınını eleştirdi:
Trump, Cinping'i ve Putin'i sevindirdi. Amerika artık yurt dışında demokrasiyi teşvik edemez.
Baskının Viking şapkalı elebaşı Jake Angeli, konuştu: Yanlış yapmadım. Kapı açıktı, girdim.
ONLAR ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖRİST
Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere dair önemli açıklamalarda bulundu: Bu işin içinde öğrenci değil teröristler var. CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır!
ABD'DEKİ GÖSTERİLER: Lafa geldiği zaman 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Temennimiz odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'ın devir teslim töreniyle ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ: Göstericiler öğrenci değil. Bu işin içinde olan teröristler var. İşte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır. YÖK'ün şahsıma teklif ettiği isimler içerisinden bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle Melih Bey'i rektör olarak seçtik. Melih Bey'in çok çok başarılı olacağına inanıyorum.
CORONA AŞISI: Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak. Bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Uğur Bey ve eşiyle gerekli görüşmeleri Sağlık Bakanımız da yapıyor. Covid böyle sıradan bir vaka değil. Asrın vebası. Devlet başkanı olarak, iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz.