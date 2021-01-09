



ONLAR ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖRİST

Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere dair önemli açıklamalarda bulundu: Bu işin içinde öğrenci değil teröristler var. CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır!







ABD'DEKİ GÖSTERİLER: Lafa geldiği zaman 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Temennimiz odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'ın devir teslim töreniyle ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır.