Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.01.2021 17:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.01.2021 17:32
    ABONE OL

    Eli kanlı örgüt DHKP-C tarafından nasıl kollanıyor? CHP'liler neden DHKP-C'nin avukatlığını yapıyor?

    Başkan Erdoğan, rektörlüğüne yaptığı atamanın ardından yaşanan hadiselerin hatırlatılarak öğrencilerle görüşmesinin olup olmayacağını sorusuna “Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte ’nin bakıyorsunuz Başkanı orada, zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar, bunlar öğrenci değil” cevabını verdi. Peki DHKPC nasıl bir terör örgütü? Bugüne kadar hangi eylemleri gerçekleştirdi? CHP'li vekiller hangi DHKPC'lileri savundu? Eli kanlı terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihinde hangi saldırılar var? Kimler ölümü kutsadı eylemi meşrulaştırma kalktı? CHP ve DHKPC ortaklığı haberinde ele alındı.


    Başkan , Cuma namazını 'daki 'nde kıldı.

    Camii çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan, 'ndeki provokasyonlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



    İL BAŞKANI DHKPC MİLİTANIDIR!
    Başkan Erdoğan, Boğaziçi provokasyonunu körükleyen için "Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada, zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar, bunlar öğrenci değil" dedi.



    CANAN'IN ÖRGÜTÜNÜN KİRLİ YÜZÜ
    Başkan Erdoğan'ın Boğaziçi açıklamasıyla ve DHKPC ortaklığı yeniden gündeme geldi. Peki DHKPC nasıl bir terör örgütü? Bugüne kadar hangi eylemleri gerçekleştirdi? CHP'li vekiller hangi DHKPC'lileri savundu? Eli kanlı örgüt siyasetten nasıl güç aldı? Kimler ölümü kutsadı eylemi meşrulaştırma kalktı? CHP ve DHKP-C ortaklığı haberinde ele alındı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Eli kanlı örgüt DHKP-C CHP tarafından nasıl kollanıyor? CHP'liler neden DHKP-C'nin avukatlığını yapıyor?