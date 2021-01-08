

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camii'nde kıldı.

Camii çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan, Boğaziçi'ndeki provokasyonlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.





İL BAŞKANI DHKPC MİLİTANIDIR!

Başkan Erdoğan, Boğaziçi provokasyonunu körükleyen Canan Kaftancıoğlu için "Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada, zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar, bunlar öğrenci değil" dedi.





CANAN'IN ÖRGÜTÜNÜN KİRLİ YÜZÜ

Başkan Erdoğan'ın Boğaziçi açıklamasıyla CHP ve DHKPC ortaklığı yeniden gündeme geldi. Peki DHKPC nasıl bir terör örgütü? Bugüne kadar hangi eylemleri gerçekleştirdi? CHP'li vekiller hangi DHKPC'lileri savundu? Eli kanlı örgüt siyasetten nasıl güç aldı? Kimler ölümü kutsadı eylemi meşrulaştırma kalktı? CHP ve DHKP-C ortaklığı A Haber analiz haberinde ele alındı.