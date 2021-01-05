Covid-19 dünyayı sardı. Peş peşe aşı çalışmaları yapıldı. Türkiye de, Sinovac aşısını üreten Çin ile temas sağladı. İlk parti geçtiğimiz hafta Türkiye'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, aşının takibi için de önemli bir planlama yaptı. Dünyada ilk kez Türkiye'de Aşı Takip Sistemi hazırlandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı, her aşının, Türkiye'nin neresinde olursa olsun hangi merkezdeki, hangi buzdolabında, hatta hangi rafında ne kadar süreyle tutulduğunu anlık takip edebilecek.
Soğuk zincirin kırılması durumunda ise aşılar "Kullanılamaz" olarak komisyona sevk edilecek. Gerekirse imhaya gönderilecek. Hangi aşının kime uygulandığı ise tıpkı kimlik bilgisi gibi sisteme kaydedilecek. Kişi e-Nabız'ı üzerinden de aşılama takvimini görebilecek.
SIRA OXFORD'DA
Oxford AstraZeneca'nın geliştirdiği COVİD-19 aşısı, dün ilk kez İngiltere'de uygulandı. Aşıyı olan diyaliz hastası Brian Pinker (82) çok mutlu olduğunu açıkladı.
FELÇ EDİYOR!
Prof. Dr. Evren Yaşar, COVİD- 19'un neden olduğu yeni tehlikeye değindi. Virüse bağlı olarak inme vakalarının arttığını söyledi. "Artık sinir sistemi tutulumuna bağlı engellilik durumlarımız var. Yoğun Prof. Dr. Evren Yaşar bakımdan bu şekilde aldığımız birçok hasta oluyor. Coronavirüs artık tek başına sinir sistemini, kardiyak sistemi etkileyip engellilik oluşturabilen bir faktör" dedi.
ŞİMDİ COVİD DÜŞÜNSÜN!
Pandemi boyunca yoğun bakım servisinde gönüllü olan Karaca, "Bu süreçte faydalı olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu ana kadar pozitif olmadım. Bunu da sporcu olmamdan kaynaklı bağışıklık sistemimin güçlü olmasına bağlıyorum" dedi.
CANI ÇOK TATLI
Mersin Silifke'de yaşayan 111 yaşındaki Ali Rıza Can, Coronavirüs'e savaş açtı. Aldığı tedbirlerle virüsten korunduğunu söyleyen Can, uzun yaşamının sırrını açıkladı: Bu yaşıma kadar en çok tereyağı yedim. Süt içtim. Yoğurt, kavurma yedim.
UĞUR GETİRDİ
Türk bilim insanı çift Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, Coronavirüs'ü bitirecek aşıyı buldu. Gururumuz oldu. Sinop'ta hayvancılık yapan Birol Yılmaz 10 gün önce doğan iki buzağısına gurur duyduğu Şahin ve Türeci'nin ismini verdi.