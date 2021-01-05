Sağlık Bakanlığı, aşının takibi için de önemli bir planlama yaptı. Dünyada ilk kez Türkiye'de Aşı Takip Sistemi hazırlandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı, her aşının, Türkiye'nin neresinde olursa olsun hangi merkezdeki, hangi buzdolabında, hatta hangi rafında ne kadar süreyle tutulduğunu anlık takip edebilecek.

Soğuk zincirin kırılması durumunda ise aşılar "Kullanılamaz" olarak komisyona sevk edilecek. Gerekirse imhaya gönderilecek. Hangi aşının kime uygulandığı ise tıpkı kimlik bilgisi gibi sisteme kaydedilecek. Kişi e-Nabız'ı üzerinden de aşılama takvimini görebilecek.