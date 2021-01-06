KATAR: TÜRK ÜSSÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Körfez'de Katar'a yönelik başlatılan ambargo krizi çözülürken, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn daha önce Katar'a yönelik ambargonun sona ermesi için 13 şart açıklamıştı. Bu şartlardan biri de Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasıydı. Katar Emiri Şeyh Tamim'in ise dayatılan şarta "Türk askeri üssünü kırmızı çizgi" olarak nitelediğini duyurup, bu konuyu müzakere konusu dahi yapmadıklarını bildirdi.