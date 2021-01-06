İki farklı koronavirüs aşısı yaptırmak daha mı etkili? Uzman isim merak edilen soruyu yanıtladı!

Belki antikor yanıtınızı artıracaktır ama siz tek aşıda bunu elde ediyorsanız ikinci bir aşıyı yapmaya gerek yoktur. O yüzden halkımıza şunu söylüyoruz; Rahat olun tek aşıda antikor yanıtı oluşmuşsa ikinci aşıya hiç gerek yoktur. Belki söylentiler olabilir. İki aşı ile birlikte antikor yanıtınızı arttırabilirsiniz. Ama buna gerek yok, ihtiyaç duyulmuyor. Zaten şu an aşıya ihtiyacımız var. Çok fazla kaynak israfı yapmayalım. Çünkü daha riskli gruplarımız var ve bu riskli grupların aşıya ulaşması gerekiyor.

Böyle bir ortamda kalkıp ikinci aşıyı israf etmenin bir anlamı yok. Özel durumlar dediğimiz; Aşı yapıldı ama tutmadı, istisnai kişiler olabiliyor. Bir firmanın aşısı tutmayabilir, aşının etkinliği olmayabilir o zaman başka bir firmanın aşısı ile bir şekilde aşılanma yapılabilir. O yüzden iki aşıyı birden tavsiye etmiyoruz."